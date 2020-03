Call of Duty Warzone – Beeindruckende Statistiken veröffentlicht

Call of Duty Warzone kann schon nach guten 10 Tagen einige beeindruckende Spielerzahlen vorweisen.

Massig Spieler zu verzeichnen

Rund 10 Tage nach offiziellem Release konnte Call of Duty Warzone bereits über 30 Millionen Spieler vor die Bildschirme fesseln. Schon in den ersten 24 Stunden wurden beeindruckende sechs Millionen Spieler verzeichnet, nach drei Tagen waren es bereits 15 Millionen.

Im direkten Vergleich kommt selbst Überraschungshit Apex Legends nicht an den Battle-Royal-Modus von Call of Duty heran. Der Ableger aus dem Hause Respawn konnte in den ersten 24 Stunden gerade mal 2,5 Millionen Spieler verzeichnen, nach drei Tagen waren es rund zehn Millionen.

Quelle: Activision