Sidequest – Die Gaming-News vom 22. März 2020

Derzeit hält natürlich vor allem ein Thema die Welt in Atem und auch die Spielebranche bleibt davon in dieser Woche erneut nicht unberührt. So fürchten Fans zum Beispiel, dass sich der Release von Cyberpunk 2077 aufgrund der Corona-Krise verschieben könnte. CD Project Red versichert aber, dass das Spiel pünktlich erscheinen wird. Nicht ganz so sicher ist man sich bei Square Enix, dort rechnet man mit einer verspäteten Lieferung des Final Fantasy VII Remakes. Positive News gibt es in dieser Woche aber auch. So kündigte Blizzard das Jahr des Phönix in Hearthstone und Echo als neue Heldin für Overwatch an und Sony enthüllte technische Details der PS5. Diese und weitere Themen gibt es in unserem Sidequest-Video.

Wöchentliche Gaming-News mit Sidequest