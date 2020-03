Captain Tsubasa: Rise of New Champions – Neuer Trailer zur Story

Bandai Namco Entertainment hat einen neuen Trailer zum Story-Modus des kommenden Captain Tsubasa: Rise of New Champions veröffentlicht. Dieser gibt uns einen kleinen Einblick darauf, was uns in dem sogenannten Episode New Hero Modus erwartet. Scheinbar wird man einen eigenen Spieler erstellen können und die Geschichte aus dem Anime nacherleben. Während man verschiedene bekannte Charaktere trifft und sich mit ihnen anfreundet, verbessert man stetig die eigenen Fähigkeiten und führt sein Fußballteam zum Sieg.

Tigerschuss!

Wer Anime-Fan ist und dazu auch noch gerne Fußball spielt oder zumindest guckt, der wird wohl früher oder später mit Captain Tsubasa in Kontakt gekommen sein. Der Anime zeigt den Sport in einer neuen Art und Weise: Unorthodoxe Techniken wie der Tigerschuss und eine Geschichte, die sich vor allem um Freundschaft und Rivalität dreht – wie man sich Fußball in einem Anime eben vorstellt. Noch in diesem Jahr bringt uns Bandai Namco jetzt das Spiel Captain Tsubasa: Rise of New Champions, das auf den Anime basiert. Erscheinen wird das Game für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Bis zu einem genauen Releasetermin müssen wir uns allerdings noch gedulden.

