Cities: Skylines – Sunset Harbor-DLC erscheint in Kürze für PC und Konsolen

Es gibt auch in den aktuellen Zeiten noch Publisher und Entwickler, die Neuerungen oder Erweiterungen ankündigen. So kündigten Paradox Interactive heute an, dass bereits nächste Woche der nächste DLC für Cities: Skylines auf den PC und die Konsolen kommen wird. Mit Sunset Harbor werden neue Features rund um die Themen Fischerei, Seefahrt und Logistik in das Spiel integriert. Die neue Erweiterung erscheint bereits am 26. März 2020 zeitgleich für PC, Xbox One sowie PlayStation 4 und bringt den Spielern eine Fülle neuer Inhalte, darunter die Fischereiindustrie, Fernbusse, Passagierhubschrauber, Wasseraufbereitungsanlagen und vieles mehr.

Neue Erweiterung für Cities: Skylines ab nächster Woche

Die neue Erweiterung bringt einige neue Inhalte:

Unter dem Meer: Die Spieler entdecken die neue Fischereiindustrie und übernehmen die Kontrolle über Fischerboote auf See und Fischfarmen und erschließen so neue Industriezweige für ihre Städte. Dabei stellen sie sicher, dass vier neue Policies eingehalten werden, damit die Unternehmen den frischesten Fisch an die Lebensmittelgeschäfte liefern können.

Die Spieler entdecken die neue Fischereiindustrie und übernehmen die Kontrolle über Fischerboote auf See und Fischfarmen und erschließen so neue Industriezweige für ihre Städte. Dabei stellen sie sicher, dass vier neue Policies eingehalten werden, damit die Unternehmen den frischesten Fisch an die Lebensmittelgeschäfte liefern können. Wasser marsch! Keine offenen Wasserquellen? Kein Problem! Mit den neuen Wasseraufbereitungsanlagen, die Abwasser für zusätzliche Verwendungen aufbereiten.

Keine offenen Wasserquellen? Kein Problem! Mit den neuen Wasseraufbereitungsanlagen, die Abwasser für zusätzliche Verwendungen aufbereiten. Busse, Busse, wir brauchen Busse! Die Spieler entdecken und nutzen das neue Bussystem für den Transport ihrer Bürger, einschließlich des Fernbusdienstes für den Transit zwischen Städten auf der Autobahn. Der Trolleybus-Service bietet eine umweltfreundliche Reisemethode mit elektrischem Antrieb mithilfe von Oberleitungen.

Die Spieler entdecken und nutzen das neue Bussystem für den Transport ihrer Bürger, einschließlich des Fernbusdienstes für den Transit zwischen Städten auf der Autobahn. Der Trolleybus-Service bietet eine umweltfreundliche Reisemethode mit elektrischem Antrieb mithilfe von Oberleitungen. Abheben mit Stil: Die Spieler können dem Verkehr am Boden entfliehen, indem sie mit dem Passagierhubschrauber-Service abheben und Menschen und Orte auf eine ganz neue Art und Weise verbinden. Der brandneue Luftfahrt-Club ermutigt auch Kleinflugzeugbesitzer zur Teilnahme an der Freizeitfliegerei, was zur Attraktivität und Unterhaltung einer Stadt beiträgt.

Die Spieler können dem Verkehr am Boden entfliehen, indem sie mit dem Passagierhubschrauber-Service abheben und Menschen und Orte auf eine ganz neue Art und Weise verbinden. Der brandneue Luftfahrt-Club ermutigt auch Kleinflugzeugbesitzer zur Teilnahme an der Freizeitfliegerei, was zur Attraktivität und Unterhaltung einer Stadt beiträgt. Fünf neue Maps: Der perfekte Ort für die perfekte Stadt! Sunset Harbor bietet den Spielern eine Vielzahl verschiedener Karten mit borealen, tropischen und gemäßigten Gebieten.

Der perfekte Ort für die perfekte Stadt! Sunset Harbor bietet den Spielern eine Vielzahl verschiedener Karten mit borealen, tropischen und gemäßigten Gebieten. Einer für alle: Verkehrsknotenpunkte verbinden verschiedene öffentliche Verkehrsnetze und erleichtern den Bürgern den Übergang zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln.

Verkehrsknotenpunkte verbinden verschiedene öffentliche Verkehrsnetze und erleichtern den Bürgern den Übergang zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln. Müllentsorgung: Die Spieler verbessern ihre Müllmanagementfähigkeiten mit Transfereinrichtungen, die eine einfachere Handhabung des Mülls ermöglichen, ohne das Stadtlayout und den Grundstückswert zu beeinträchtigen.

Neben der Erweiterung Sunset Harbor kündigte Paradox auch zusätzliche Inhalte an, die ebenso nächste Woche erscheinen werden. Diese sollen neue Architekten anlocken und dabei die Sinne beflügeln. Dazu zählen ein neues Content-Creator-Pack und ein neuer Radiosender.

Angebot KOSMOS 691462 - Cities: Skylines, Das Brettspiel zum PC-Spiel, Für 1 bis 4 Spieler ab 10 Jahren Das erfolgreiche PC-Spiel "Cities: Skylines" jetzt als Brettspiel offline erleben

Kooperatives Strategiespiel: Gemeinsam im Team immer wieder neue Städte errichten

Gesellschaftsspiel für Familien und Fans von Städtebauspiel

Leichter Einstieg durch Einführungsspiel. Weitere Elemente kommen von Spiel zu Spiel hinzu

Strategiespiel ab 10 Jahren. Für 1-4 Spieler

Quelle: Paradox Interactive via Pressemeldung