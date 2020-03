Call of Duty: Warzone – Kostenloser Operator-Skin für PlayStation verfügbar

Nachdem gestern erst bekannt wurde, dass Call of Duty: Warzone ab sofort auch im Solomodus gespielt werden kann, folgt heute eine weitere erfreuliche Nachricht für alle PlayStation 4-Spieler mit PlayStation Plus-Zugang. Mit Call of Duty: Warzone hält endlich auch ein Battle-Royale-Modus Einzug in das populäre Shooter-Franchise. Sony gab nun bekannt, dass Spieler auf der aktueller Heimkonsole von besonderen Items profitieren dürfen.

Kostenloser Operator-Skin für Call of Duty: Warzone

Wie man an den Inhalten erkennen kann, werden ein paar Vorteile für das Spiel freigeschaltet. Besonders interessant sind der Waffenbauplan und das Doppelte-EP-Token. Bis zum 01. Oktober 2020 kann man sich die Inhalte kostenlos sichern, sofern man ein PlayStation Plus-Mitglied ist.

Das PlayStation Plus Kampfpaket beinhaltet folgende Items:

– 1 Operator-Skin

– 1 Waffenbauplan

– 1 Doppel-EP-Token

– 1 Visitenkarte

– 1 Waffentalisman

– 1 Uhr im Spiel

