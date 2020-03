Builders of Egypt – Early Access-Version auf Steam erhältlich

Fans von Strategiespielen dürfen sich freuen! Zwar ist das Spiel Builders of Egypt noch nicht in der Vollversion erhältlich, der Early Access wartet nun jedoch auf Steam. Hier können Spieler das Game schon frühzeitig ausprobieren und sogar mit ihren Anmerkungen bei der Weiterentwicklung helfen. Wer tief in die Geschichte Ägyptens eintauchen und die Entstehung bemerkenswerter Monumente miterleben möchte, der ist bei diesem Spiel genau richtig!

Was dürfen sich Spieler erwarten?

Bei Builders of Egypt handelt es sich um ein Aufbau-Strategiespiel, das im antiken Ägypten angesiedelt ist. Hier müssen Spieler dabei helfen, die altertümlichen Städte im Niltal aufzubauen und das Gebiet zu beherrschen. Dabei entsteht wichtige Infrastruktur für die Bürger, Wohnstätten, aber auch Denkmale und sogar die Pyramiden. Dazu müssen Felder gepflügt und Ressourcen gesammelt werden. Vom Spielablauf ähnelt es damit vielen anderen Aufbau-Strategiespielen, kann sich durch sein besonderes Setting jedoch hervorheben. Hier muss keine moderne Zivilisation erbaut werden, sondern eine sehr alte, weshalb man sich an die Abläufe und die Bedürfnisse der alten Welt anpassen muss. Und natürlich sind auch Feinde der Stadt niemals weit entfernt. Sie zünden die Hütten der Bewohner an oder versuchen andere Formen der Zerstörung zu betreiben. Für Spieler bedeutet dies, dass sie sich gut verteidigen und im Extremfall auch für einen Krieg bereit sein müssen. Natürlich kann auch mit Diplomatie viel gelöst werden. Ob Spieler eher einen friedlichen oder einen kämpferischen Weg einschlagen, hängt ganz von der eigenen Regentschaft ab. Das Spiel wurde von Strategy Labs entwickelt und läuft auf der Unreal Engine. Wann die Vollversion des Spiels auf Steam erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt, alle Informationen und Neuigkeiten werden jedoch auf Steampowered.com veröffentlicht. Da die Early-Access-Versuchsreihe jedoch nicht länger als ein Jahr gehen soll, dürfen wir uns hoffentlich schon bald auf ein Endergebnis freuen.

Ägypten als Austragungsort

Das nordafrikanische Land birgt eine gewaltige Faszination in sich. Das liegt nicht nur an den monumentalen Pyramiden und anderen Denkmälern, welche die Jahrtausende überlebt haben, sondern auch an der spannenden Mythologie, die in der Geschichte Ägyptens stark verankert ist. Daraus sind sowohl für Filme als auch für Spiele zahlreiche aufregende Storylines entstanden, die uns bis heute in den Bann ziehen. So reist beispielsweise die berühmte Grabräuberin Lara Croft in mehreren Spieltiteln ihrer Reihe nach Ägypten, um dort die Pyramiden zu durchforsten und nach verborgenen Schätzen zu suchen. Auch in Assassin’s Creed Origins werden Spieler in das mystische Reich geführt und dürfen hier die Sphinx erklimmen und ihren Kampf gegen die Templer bestreiten. In Slots ist die ägyptische Mythologie ebenfalls ein beliebtes Thema. Das Karamba Casino verfügt über mehr als 10 verschiedene Spiele, die von den Legenden Ägyptens inspiriert wurden, darunter Ramses Book und Mighty Sphinx. Auf Bonus.com.de wurde die Plattform mit 4,5 Sternen belohnt und man kann mit einem dementsprechend hohen Bonus rechnen. Ägypten ist also im Trend und auch Builders of Egypt hofft, auf diesen Zug aufspringen zu können.

Das neue Spiel Builders of Egypt ist derzeit als Early-Access-Version auf Steam erhältlich. Außerdem kann der Trailer zum Spiel derzeit auf Youtube.com bewundert werden. Hier können sich Spieler davon überzeugen, was das Spiel wirklich zu bieten hat. Wir sind bereits begeistert!