Xbox Game Pass – Neues Perk-System vorgestellt

Microsoft hat im Zuge des Xbox Game Pass neue Features vorgestellt. Bisher waren im Xbox Game Pass nur Spiele inbegriffen, nun aber sollen weitere, zusätzliche Inhalte folgen. So kündigten die Redmonder an, dass nun auch DLC’s und anderer Ingame Content mitinbegriffen sein wird. Allerdings gilt dies nur für den Xbox Game Pass Ultimate, welcher Xbox und PC kombiniert. Dabei werden jeden Monat neue Inhalte verfügbar gemacht, welcher Content als erstes bereit gestellt wird, verraten wir euch im Folgenden.

Xbox Game Pass Ultimate jetzt auch mit DLC’s

Die sogenannten Perks, die nun den Einzug erhalten, starten schon ab heute. Darunter befindet sich zum einen World of Tanks: Mercenaries. Für dieses Free To Play Spiel erhält man als Ultimate Nutzer des Game Pass nun auch drei besonders starke Panzer. Spieler von Sea of Thieves erhalten derweil ein spezielles Ori-Set. Darin enthalten sind Segel, eine Galionsfigur, ein Rumpf, sowie eine Ori-Flagge, damit man sein Schiff etwas auffrischen kann. SMITE Gamer haben zudem Zugriff auf ein spezielles Bundle. Das enthält 5 Götter und weitere Boni. Abseits der neuen Perks finden natürlich auch neue Spiele ihren Weg in den Game Pass. Für den PC sind das etwa Bleeding Edge, The Surge 2, Power Rangers: Battle of the Grid und Astrologaster. Für die Konsole sind ebenfalls Bleeding Edge, Power Rangers und The Surge 2 dabei. Zusätzlich kommen noch Kona und Ace Combat 7 dazu. Die genannten Spiele finden noch diesen März den Weg in den Game Pass.

Xbox Game Pass Ultimate | 3 Monate Mitgliedschaft | Xbox One/Win 10 PC - Download Code Mit deiner aktiven Abonnement-Mitgliedschaft bei Xbox Game Pass Ultimate kannst du Spiele auf Xbox One und Windows 10 PC spielen.

Beinhaltet Abonnement für Konsolenspiele mit Xbox Game Pass, Abonnement für PC-Spiele mit Xbox Game Pass und Xbox Live Gold.

Es können jeweils maximal 36 Monate Ultimate pro Konto eingelöst werden.

Titel und Anzahl der Spiele variieren im Laufe der Zeit und je nach Land.

Wenn deine Mitgliedschaft endet oder ein Spiel entfernt wird, musst du deine Mitgliedschaft erneut aktivieren oder das Spiel kaufen, um jegliche Add-Ons oder Gegenstände weiterhin nutzen zu können, die du für ein Spiel erworben hast

Quelle: Microsoft