Call of Duty Warzone – Ab jetzt auch im Solo-Modus

Der neue und beliebte Battle Royale-Modus Call of Duty Warzone, bekommt nun endlich einen Singleplayer spendiert. Bisher war es nur möglich in 3er-Teams zu arbeiten, jetzt könnt ihr auf eigene Faust agieren.

Einer gegen 149!

Warzone hat sehr schnell an Beliebtheit gewonnen und macht eine Menge Dinge richtig, nun wurde der Solo-Modus hinzugefügt, was auch wieder viele freuen sollte. Über Twitter wurde schon gestern Abend bekanntgegeben, dass der Modus nun verfügbar sei. Der Solo-Modus unterliegt den selben Bedingungen wie der Squad-Modus, also einen 1 gegen 149-Kampf bis zum Tod. Auch der Gulag und die Selbstwiederbelebungs-Kits sind mit von der Partie. Nun seid ihr nicht mehr an Randoms oder schlechte Teamkollegen gebunden. Bereits 15 Millionen Spieler hat Warzone in kürzester Zeit erreicht. In unserer derzeitigen Lage wird die Spieleranzahl wohl noch steigen und vereinzelnd warteten Spieler bis zu 10 Minuten um ins Spiel zu kommen. Habt ihr Warzone schon gespielt? Auf welcher Plattform kämpft ihr, um als Sieger nach Hause zu gehen?

Take Verdansk on by yourself. Solos is now live in #Warzone. pic.twitter.com/NniV27pvLt — Call of Duty (@CallofDuty) March 17, 2020

