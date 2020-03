Borderlands 3 – Die ersten 12 Minuten aus dem zweiten DLC

2K Games und Gearbox Software haben ein Video veröffentlicht, das uns die ersten zwölf Minuten aus dem kommenden DLC Wummen, Liebe und Tentakel: Die Hochzeit von Wainwright & Hammerlock zeigen. In diesem Add-On verschlägt es euch zum Eisplaneten Xylourgos. Hier wollen sich Sir Alistair Hammerlock und Wainwright Jakobs das Ja-Wort geben, wenn da nicht ein riesiges gefrorenes Monster wäre und ein paar verrückte Okkultisten drumherum. Neben neuen Gegnern erwarten euch aber auch neue Verbündete, wie die ehemalige Kammer-Jägerin Gaige. Am 26. März 2020 ist es so weit, dann erscheint der zweite DLC.

Große Beliebtheit auf Steam

Erst vergangenen Freitag kam der Ego-Shooter auf Steam raus. Am Sonntag tummelten sich auf der Version aber jetzt schon mehr als 93.000 Spieler herum. Das ergaben die Zahlen aus Steamdb.com. Borderlands 3 erschien ursprünglich am 13. September 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC, hier allerdings erst einmal exklusiv für den Epic Games Store. Scheinbar haben viele Fans der Reihe auf den Steam-Release gewartet und sofort zugegriffen. Solltet ihr bereits den Season Pass besitzen, so könnt ihr am 26. März direkt mit dem kommenden DLC loslegen, denn der ist im Pass enthalten.

Quelle: Borderlands via YouTube, Steamdb