Ring Fit Adventure – Bei zahlreichen Händlern ausverkauft

Mit Ring Fit Adventure veröffentlichte Nintendo im vergangenen Herbst ein interessantes Spiel, das vorrangig Kindern vor der Nintendo Switch mit sportlichen Aktivitäten fesseln soll. Das Sport-Spiel verbindet dabei das Sportprogramm intelligent mit Rollenspiel-Einlagen. Nun melden zahlreiche Händler, dass sich der Nintendo Switch-Ableger derzeit in immensen Mengen verkauft.

Ring Fit Adventure größtenteils ausverkauft

So meldet Nintendo of America unlängst, dass Ring Fit Adventure mittlerweile an vielen Orten ausverkauft ist. Man wolle allerdings schnellstmöglich für Nachschub sorgen. Zahlreiche Fans sehen derzeit den naheliegenden Zusammenhang zwischen der Coronavirus-Krise und dem teilweise fehlenden Bewegungsmöglichkeiten. So schließen in zahlreichen Ländern beispielsweise Fitnessstudios. Bei Amazon, Media Markt oder auch Otto ist das Spiel derzeit ebenfalls nicht mehr erhältlich. Reseller verlangen zudem extrem hohe Wiederverkaufspreise. Da das Spiel auf den beiliegenden Controller namens Ring-Con angewiesen ist, kann der Titel nur physisch erworben werden.

Quelle: 4Players