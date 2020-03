Overwatch – Archiv-Event verfügbar

Overwatch-Fans dürfen sich ab sofort über ein neues Event freuen. So stehen Spielern bis Anfang April ab sofort neue Herausforderungen sowie Story-Missionen zur Verfügung.

Overwatch-Archiv ab sofort verfügbar

Mit dem Overwatch-Archiv halten ab sofort neue Koop-Missionen Einzug in den Multiplayer-Titel. Diese kooperativen Herausforderungen befassen sich explizit mit Schlüsselmomenten in der Geschichte von Overwatch und sind somit Story-fokussiert. Spieler erhalten die Chance hier spezielle Archiv-Lootboxen zu ergattern, die unter anderem einzigartige Skins, Sprays oder Emotes beinhalten. Zudem gesellen sich spezielle Herausforderung, die wöchentlich wechseln. Hier erwarten euch altbekannte Missionen, die mit einem erhöhten Schwierigkeitsgrad aufwarten. Das Archiv-Event dauert noch bis zum 2. April an.

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Seite zum Blizzard-Hit Overwatch.

Quelle: Overwatch