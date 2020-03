Nintendo – Neuer Livestream schon morgen

Nintendo hat kurzfristig einen Livestream für den morgigen Tag angekündigt. Die Präsentation hört auf den Namen Indie-World.

Nintendo baut Indie-Ecke aus!

So spontan war dieser Stream jedoch nicht, denn Gerüchte haben bereits so etwas hervor gesehen. Auf dem morgigen Livestream werden die die neusten Indie-Titel für die Nintendo Switch vorgestellt. Der Indie-Markt wird immer größer und hat sich als starke Konkurrenz gegenüber den Triple-A-Titeln bewiesen. Die Nintendo Switch ist zudem die optimale Konsole für solche Titel, denn sie ist auch als Handheld perfekt geeignet. Die letzte Indie-World fand am 10.12.2019 statt, die ihr euch hier nochmal anschauen könnt. Eine Woche später könnte schon eine Nintendo Direct folgen, die auch bereits in Gerüchten erwähnt wurde. Welche Titel werden uns wohl hier erwarten? Den Stream habe ich euch hier unten verlinkt. Auf welche Titel seid ihr gespannt und habt ihr einen Favoriten? Wir werden euch auf dem Laufenden halten, was es alles neues geben wird!

Quelle: Nintendo