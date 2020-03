Sidequest – Die Gaming-News vom 15. März 2020

Der Corona-Virus beherrscht auch diese Woche die Nachrichten, natürlich auch in der Sidequest. So wurde in dieser Woche mit der E3 2020 wohl eine der wichtigsten Videospielmessen abgesagt. Aber ist die E3 eigentlich immer noch so wichtig? Jedenfalls wird an der Messe für 2021 bereits geplant. Abseits dieser wirklich schlechten Nachricht für Gamer gibt es auch einige erfreuliche Neuigkeiten, wie z.B. die Ankündigung eines neuen Worms, mögliche neue Ableger von Tony Hawk’s ProSkater und Silent Hill sowie die Enthüllung von LEGO Super Mario. Diese und viele weitere Nachrichten gibt es wie immer in unserem Video.

Wöchentliche Gaming-News mit Sidequest