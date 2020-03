Resident Evil 3 – Möglicher Demo-Release schon nächste Woche

Der Insider und Leaker AestheticGamer aka Dusk Golem will erfahren haben, dass die Demo zum Resident Evil 3 Remake am 20. März 2020 erscheinen soll. Capcom hatte erst vor Kurzem via Twitter verkündet, dass sich eine Demo zum kommenden Resident Evil Ableger in Arbeit befindet. Sollte die Behauptung von AestheticGamer wahr sein, so können wir schon kommende Woche in das Game reinschnuppern. Unwahrscheinlich ist das nicht, da der Insider schon in der Vergangenheit Informationen zur Resident Evil Reihe herausgab, die am Ende stimmten.

Flucht vor Nemesis

Im Remake des dritten Resident Evil Teils erwartet euch neben der Einzelspielerkampagne auch ein neuer Mehrspielermodus. In diesem 1-gegen-4 Survival Modus versuchen vier Spieler als Überlebende aus einer Festung zu fliehen. Der fünfte Spieler übernimmt die Rolle des sogenannten Mastermind, der mit Fallen und Monstern das zu verhindern versucht. Im Einelspieler-Modus schlüpft ihr in die Rolle von Jill Valentine, die aus Racoon City zu entkommen versucht und dabei immer wieder auf den monströsen Nemesis trifft. Resident Evil 3 erscheint am 03. April 2020 für die PS4, Xbox One und den PC.

March 20th. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 13, 2020

Quelle: AestheticGamer aka Dusk Golem via Twitter