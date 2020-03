Epic Games Store – Nächste Woche Watch Dogs kostenlos

Jede Woche aufs neue stellt Entwickler Epic Games Nutzern des eigene Stores mindestens einen Titel vollkommen kostenfrei zum Download bereit. Diese Woche dürfen sich PC-Spieler gleich über drei kostenlose Spieletitel freuen.

Drei Spiele im Epic Games Store kostenlos

Ab sofort können sich Spieler so über den Indie-Titel A Short Hike, das Action-Adventure Anodyne 2: Return to Dust sowie die selbsternannte Mutanten-Seifenoper Mutazione aus dem Hause Die Gute Fabrik freuen. Alle drei Titel stehen euch noch bis zum 19. März kostenfrei zum Download bereit. Danach folgen erneut zwei Hochkaräter. So soll ab kommenden Donnerstag ebenfalls der Ubisoft AAA-Gigant Watch Dogs kostenlos angeboten werden. Dazu gesellt sich der nicht minder bekannte Erfolgstitel The Stanley Parable. Beide Spiele werden auch dann erneut einer Woche ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stehen. Wer wöchentlich an der kostenfreien Action teilnehmen will, benötigt nach wie vor einen Account im Epic Games Store. Dieser kann allerdings ebenfalls jederzeit kostenfrei angelegt werden.

Quelle: Epic Games Store