EA PLAY 2020 – Lage wird überwacht

Immer mehr Messen werden Tag für Tag abgesagt, zuletzt hat es die E3 2020 erwischt. Electronic Arts hingegen ist noch nicht sicher, ob die EA PLAY 2020 stattfinden wird.

Hoffnungsschimmer für die EA PLAY 2020?

Viele Publisher und Messen leiden unter der derzeitigen Lage, durch das Coronavirus. Die Game Developer Conference und die E3 sind bereits abgesagt und die Publisher suchen sich Ausweichpläne. Viele werden wohl auf einen hauseigenen Livestream umschwenken. EA versucht sich nicht entmutigen zu lassen und behält währenddessen die Lage im Auge. Auf kotaku.com verriet der Publisher, dass sich das Geschehen von Tag zu Tag ändert und auch die Pläne zur EA PLAY 2020 beeinträchtigen. Es besteht also noch Hoffnung für die Messe, zumal diese erst im Juni, also Sommeranfang stattfinden würde. Mehr wird Electronic Arts in naher Zukunft verraten. Mehr Statements der Publisher findet ihr auf der Kotaku Website. Was sagt ihr zu der derzeitigen Situation? Wird alles zu sehr überspitzt oder haltet ihr es für richtig Großveranstaltungen abzusagen?

Quelle: Kotaku