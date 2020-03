Tony Hawk’s Pro Skater – Neuer Teil noch dieses Jahr?

Mal wieder brodelt die Gerüchte-Küche, dieses Mal geht es um einen potentiellen Tony Hawk’s Pro Skater-Nachfolger. Auf Twitter ist dazu ein Screenshot aufgetaucht.

Neues Tony Hawk schon 2020!

Lange war es ruhig um die einstmals große Marke Tony Hawk, doch nun können wir neue Hoffnung schöpfen. Ein Post der Band The Death Set hat womöglich einen neuen Teil für 2020 geleakt. Der Twitter User @TheNathanNS zeigt einen Screenshot der Band, welche wohl fünf Songs für das kommende Spiel lizenziert lassen hat. Der original Post wurde bereits von der Band gelöscht, was den Verdacht noch weiter verhärtet. Die letzten Tony Hawk Spiele waren meist eine Enttäuschung und der letzte Pro Skater Teil erschien bereits vor fünf Jahren. Es wäre also nicht unrealistisch, dass ein neues Spiel in den Startlöchern steht. Zudem erscheinen die neuen Konsolen in diesem Jahr, da würde sich ein neues Pro Skater gut anbieten. Wir können nur hoffen, dass der Titel nur annähernd an die guten alten Zeiten heranreicht und das es kein mobile-Ableger wird. Den Twitter-Post dazu findet ihr hier. Was haltet ihr von diesem Leak? Freut ihr euch auf einen neuen Teil oder sollte man diese Marke begraben lassen?

New Tony Hawk Pro Skater game inbound! Keeping hopes low after the long, long row of abysmal games since Tony Hawk's RIDE. But this also seems like a major NDA breach. pic.twitter.com/gGUiNZL6i8 — TheNathanNS (@TheNathanNS) March 10, 2020

Quelle: Twitter