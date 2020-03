Super Mario – Nintendo teased Kooperation mit LEGO an

Wie aus dem Nichts postete Nintendo auf Twitter eine Überraschung. So wird es eine Kooperation zwischen Super Mario und LEGO geben. Wie genau diese Zusammenarbeit jedoch im Detail aussieht, wird noch geheim gehalten. Aber so geheim konnte es nicht gehalten werden, natürlich sind einige Details durchgesickert.

LEGO-Sets zu Super Mario in Arbeit?

Auf Twitter postete Nintendo lediglich ein kleines Video, in dem ein Super Mario aus LEGO zu sehen ist. In der Mitte prangt das charakteristische Fragezeichen der ?-Blöcke. Mehr soll laut Tweet später verraten werden. Auf der Seite StoneWars will man jedoch bereits wissen, worum es geht. So sollen angeblich 13 LEGO-Sets geplant sein, im preislichen Rahmen zwischen 4 und 100 €. Ob dies alles ist oder eventuell auch noch etwas im Gaming-Bereich erscheint, etwa vielleicht ein LEGO Mario-Spiel, bleibt abzuwarten.

Quelle: Twitter / StoneWars