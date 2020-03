Horizon Zero Dawn – PC Release im Sommer 2020

Als Games Journalist Jason Schreier von Kotaku, von einem PC Release für Horizon Zero Dawn berichtete, erntete er viel Hass. Jetzt sollten diese Stimmen aber verstummen.

Bereits im Januar hatte Jason Schreier von Kotaku darüber berichtet, dass Quellen von einem PC Release des Open World Robo Action Hits sprachen. In der Folge gab es viele hässliche Kommentare gegen Schreier und seinen Bericht.

Jetzt allerdings wurden diese Stimmen endlich zum Schweigen gebracht, denn Guerilla Games haben heute offiziell angekündigt, dass Aloy im Sommer auch auf PC Robodinos jagen wird.

Sony hält allerdings weiter daran fest, nicht alle First Party Titel auf PC veröffentlichen zu wollen. Aloys Abenteuer sei nur ein wirklich passender Titel für einen PC Release gewesen.

Im Sommer soll die PC Version auf Steam erscheinen, jedoch wurde noch kein näheres Datum genannt. Sony möchte PC Releases nutzen um anderen Spielern zu zeigen, was sie möglicherweise verpassen, sagte Hermen Hulst im Interview.

Ein genaues Datum und mehr Informationen zu Anforderungen, sollen in nächster Zeit durch Guerilla Games enthüllt werden. Bis dahin dürfen PC Spieler schon mal das Bogenschießen üben.

Horizon Zero Dawn Complete Edition for PC is coming to Steam this summer!https://t.co/8aUMR0dNTF pic.twitter.com/Ob1OhJMVM2

— Guerrilla (@Guerrilla) March 10, 2020