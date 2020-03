Command & Conquer Remastered – Releasetermin der Collection bekannt

Electronic Arts hat den Releasetermin für die Command & Conquer Remastered Collection enthüllt. Zudem werden in einem Trailer alle neuen Features und Verbesserungen vorgestellt. Enthalten sind in der Collection Tiberian Dawn und Alarmstufe Rot sowie all ihre Erweiterungen.

Command & Conquer Remastered in 4K

Das wohl interessanteste Feature ist die 4K-Grafik, die unterstützt wird. Ihr könnt, wenn ihr lieber das totale Retro-Feeling haben wollt, aber auch jederzeit zur originalen Grafik switchen. Des weiteren bietet die Collection verschiedene Kamera-Abstände (DOS-Version und Gold-Version), einen überarbeiteten Multiplayer-Modus, eine modernisierte Oberfläche mit weiteren Optionen, einen Karten-Editor und eine Bonus-Videogalerie mit unveröffentlichtem FMV-Material. Veranwortlich für das Remaster sind Petroglyph Games und Lemon Sky Studios. Bei ersterem arbeiten übrigens eine Menge ehemaliger Westwood-Mitarbeiter, die Entwickler des Originals. Die Command & Conquer Remastered Collection erscheint am 5. Juni 2020 für den PC.

Quelle: Electronic Arts via Youtube