Worms – Neuer Ableger für 2020 angekündigt

Mit Worms W.M.D erschien 2016 der letzte Teil der beliebten Wurm-Keilerei. Fans müssen sich nun aber nicht mehr allzu lange gedulden, denn noch dieses Jahr soll uns ein neuer Teil bevorstehen. Denn Publisher Team 17 hat via Twitter ein Video veröffentlicht, welches einen neuen Teil ankündigt.

In dem Video sieht man kurze Spielszenen aus vorangegangen Worms-Spielen auf einem alten Röhren-TV. Dann erscheint jedoch ein Worm und drischt auf den Fernseher ein, bis schließlich eine heilige Handgranate ins Bild rollt und explodiert. Daraufhin erscheint die Jahreszahl “2020”. Zu dem Tweet veröffentlichte der Publisher noch den Text: “Schnapp dir deine Bazooka und spring auf dein Schaaf, die Worms kehren 2020 zurück, wie du sie noch nie gesehen hast. Neues Worms, neue Arten zu spielen. Leider gibt es aber keine Infos darüber, wie das Spiel heißt, wann es genau erscheint oder welche spielerischen Elemente man erwarten darf. Eine Ankündigung diesbezüglich wird sicher bald folgen.

Grab your Bazooka and jump on your Sheep, the Worms are back in 2020 like you’ve never seen them before.

New Worms, new ways to play.

Watch this space – @WormsTeam17 pic.twitter.com/pztFbFgdVs

— Team17 (@Team17Ltd) March 9, 2020