Mortal Kombat 11 – Neues Skin Pack angekündigt

Anlässlich des Final Kombat 2020 meldete sich Mortal Kombat-Entwickler Netherrealm Studios offiziell zu Wort und kündigte neue Inhalte für den aktuellen Prügler Mortal Kombat 11 an. Demnach wartet auf die Spieler des Beat’em up ein vollkommen neue Skin Pack.

Das Skin Pack enthält She-Spawn

Der Zusatzinhalt trägt den Titel Matinee Skin Pack und enthält insgesamt vier neue Kostüme für bekannte Helden, die sich nach populären Filmvorlagen richten. So wird unter anderem ebenfalls She-Spawn ins Spiel finden. Zudem gesellt sich eine neue Aufmachung für Kotal Khan als Conan the Barbarian, Erron Black in der Rolle des Indiana Jones sowie Jacqui Briggs als Ripley aus Alien. Erscheinen soll das Ganze noch im März – passend zum Release von Charakter Spawn.

Quelle: PlayFront