Sidequest – Die Gaming-News vom 8. März 2020

In der dieswöchigen Sidequest wird es mal wieder laut um Half Life 3. Ja, das Spiel, welches eventuell (wahrscheinlich) nie erscheinen wird und eines der größten Memes der Gamingszene darstellt. Aufgrund der Veröffentlichung von Half Life Alyx werden aber nun wieder Gerüchte laut, dass der lang ersehnte dritte Teil doch kommen könnte. In weiteren Gamingnews besprechen wir das mögliche Ausfallen der E3 wegen des Coronavirus, den neuen Shooter von Riot Games, ein inoffizielles Quidditch-Spiel und einen neuen Amnesia-Teil. Außerdem gibt es Neuzugänge für Playstation Now und den Xbox Game Pass. Diese und viele weiteren Themen gibt es in unserem Video.

Wöchentliche Gaming-News mit Sidequest