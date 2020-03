Broomstick League – Quidditch im Rocket League-Stil im Early Access

Seit dem 05. März 2020 ist Broomstick League nun auf Steam im Early Access verfügbar. Ihr wolltet schon immer einmal Starsucher einer Quidditchmannschaft sein? Oder als Treiber andere Spieler vom Besen schubsen? Dieses neue inoffizielle Quidditch-Spiel macht’s möglich!

Das Entwicklerteam der Blue Isle Studios (unter anderem auch für Slender: The Arrival bekannt) kündigte ebenfalls eine kommende Veröffentlichung für die Playstation 4 und Xbox One an. Einen geplanten Veröffentlichungstermin gibt es allerdings noch nicht.

Schwingt euch auf die Besen von Broomstick League

Bewaffnet mit eurem Zauberstab und einem Besen liefert ihr euch, eingeteilt in Mannschaften, hitzige Gefechte während ihr versucht das gegnerische Tor zu treffen. Die Matches finden in den Kombinationen 1v1, 2v2 oder 3v3 statt. Dabei könnt ihr natürlich eure Fähigkeiten verbessern und euer Aussehen mit beispielsweise freischaltbaren Besenstilen oder Umhängen anpassen.

Demnach ist die Ähnlichkeit zu Rocket League nicht nur am Titel erkennbar, sondern auch im Gameplay finden sich viele Ähnlichkeiten. Liebhaber von Rocket League und Fans von Harry Potter werden sicherlich viel Spaß an den vielen Kombinationsmöglichkeiten haben.

Quelle: Blue Isle Studios