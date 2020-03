Star Wars – Project Maverick im PlayStation Store geleakt

Im europäischen PlayStation Store ist ein neues Star Wars Game namens Project Maverick gelistet worden. Durch einen Bot des Twitter-Accounts PSN Releases ist das neue Star Wars Spiel samt Bild dort zu bestaunen. Auf diesem Bild ist ein Logo mit dem Schriftzug Star Wars: Project Maverick und im Hintergrund ist der Umriss eines Sternenzerstörers zu sehen. Wer genauer hinschaut, entdeckt im unteren Bildrand auch ein paar X-Wings. Ob diese Ankündigung so geplant war, ist zu bezweifeln. Es wirkt allerdings so, als handele es sich bei diesem Leak tatsächlich um das kommende Star Wars Spiel von EA Motive.

Was erwartet uns?

Was für eine Art von Game erwartet uns mit Star Wars: Project Maverick? EA Motive ist vor allem für Singleplayer Abenteuer bekannt, so war das Studio für die Solo-Kampagne in Star Wars: Battlefront 2 verantwortlich. Laut Kotaku wird das Spiel ein kleines und insbesondere ungewöhnliches Spiel. Schaut man sich das geleakte Bild an, ist die erste Assoziation Weltraumschlacht. Werden wir also demnächst eine Art geistigen Nachfolger von X-Wing Alliance sehen? Viele Fans wünschen sich schon lange ein Star Wars Spiel mit riesigen Weltraumschlachten.

The game Maverick has been added to the european PSN! pic.twitter.com/H0wmojX4S1 — PSN releases (@psnrelease) March 4, 2020

Quelle: PSN releases via Twitter