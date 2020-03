PlayStation Now – Das sind die Neuzugänge im März

Mit dem Abo-Service PlayStation Now bietet Sony einen geeigneten Game Pass-Konkurrenten für die eigene Heimkonsole sowie den PC an. Wie jeden Monat dürfen sich Abonnenten selbstverständlich über einige Neuzugänge für das Programm freuen.

PlayStataion Now mit Tomb Raider, Control, Wolfenstein

So halten gleich drei Blockbuster Einzug in das Portfolio des Streaming-Dienstes. Dies bestätigte Sony unlängst über den hauseigenen Blog. Der Service wird demnach um den Hochkaräter Shadow of the Tomb Raider ergänzt. Dies bringt die dreiteilige Origin-Story von Heldin Lara Croft zu einem Ende. Weiter geht es mit dem Shooter Wolfenstein II: The New Colossus sowie das Action-Adventure Control. Letzteres ist das aktuelle Spiel aus dem Hause Remedy und verschlägt euch in eine mysteriöse Behörde voller Geheimnissen und Übermenschlichem.

Die gesamte Liste der Neuzugänge findet ihr im Folgenden:

Control (verfügbar bis 31. August )

Dead or Alive 5 Last Round

NASCAR Heat 3

Nights of Azure

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Romance of the Three Kingdoms 13

Shadow of the Tomb Raider (verfügbar bis 31. August)

Toukiden 2

Toukiden Kiwami

Warriors All-Stars

Wolfenstein 2: The New Colossus

Quelle: PlayStation Blog