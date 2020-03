Final Fantasy VII – Remake erreicht Gold-Status

Final Fantasy VII Remake hat nun offiziell den Gold-Status erreicht.

Entwicklung abgeschlossen

Wie Publisher Square Enix am gestrigen Tag verkündete, hat das Remake zu Final Fantasy VII den Gold-Status erreicht und ist damit in seiner Entwicklung abgeschlossen. Im nächsten Schritt wird das Werk zur Auslieferung auf Disk gepresst und entsprechend vervielfältigt. Einem pünktlichem Release zum Karfreitag dürfte damit also nichts mehr im Wege stehen.

Final Fantasy VII Remake ist der erste Teil der Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers. Er dreht sich um die Ereignisse in der Stadt Midgar und folgt den Taten von Cloud Strife, einem ehemaligen Mitglied der Eliteeinheit SOLDAT. Technisch wurde der Titel selbverständlich komplett überarbeitet und auch die Story hat inhaltlich einige Anpassungen spendiert bekommen.

Quelle: Playfront