Mario Kart Tour – Endlich kommt der Multiplayer

Bereits vor über 6 Monaten erschien Mario Kart Tour für mobile Plattformen. Trotz der spaßigen Mario-Raserei waren viele Spieler über den Umstand unzufrieden, dass man in dem Racer nur gegen Bots fährt. Dadurch, dass diese aber realistische Account-Namen haben, entsteht zwar der Eindruck man fahre gegen echte Menschen. Doch schnell wurde bestätigt, dass es sich um computergesteuerte Karts handelt. Aber damit ist bald endlich Schluss, sogar schon sehr bald!

Ab dem 8 März ist es soweit. Dann wird der Multiplayer freigeschaltet und ihr könnt gegen menschliche Kontrahenten fahren. Ursprünglich sollte der Modus schon längst integriert sein, bereits im November berichteten wir, dass der Multiplayer im Dezember erscheinen sollte. Per Twitter-Post bestätigte Nintendo jetzt aber, dass der Multiplayer schon am kommenden Sonntag erscheinen wird. Dabei kann man gegen sieben Kontrahenten fahren, egal ob gegen Spieler aus der Freundesliste, in der Umgebung oder global. Wer sich darauf entsprechend vorbereiten will, kann das Spiel, sofern noch nicht geschehen, kostenfrei herunterladen. Mario Kart Tour gibt es sowohl im Android Play Store, als auch im App Store von Apple.

Multiplayer for #MarioKartTour comes out on Mar. 8, 8 PM PT! You can compete against seven other players, whether they're in-game friends, nearby, or around the world. Are you ready to play? pic.twitter.com/IRwBONq560

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 3, 2020