Sidequest – Die Gaming-News vom 1. März 2020

Neuer Monat, neue Sidequest-Ausgabe und neue kostenlose Spiele in den diversen Abo-Services. Xbox Games with Gold kommt mit Batman, Shantae, Castlevania und Sonic daher, Playstation Plus bedient sich ebenfalls bei Sonic sowie Shadow of the Colossus. In weiteren Gamingnews geht es vor allem, wie sollte es in Zeiten wie diesen auch anders sein, um den Coronavirus. Nicht nur werden viele Veranstaltungen wie z.B. die GDC abgesagt oder verschoben, auch bestimmte Spiele werden verboten, so geschehen mit Plague Inc. in China. Aber es gibt auch erfreulichere Nachrichten wie die Ankündigung eines neuen Trackmania oder eine spielbare Demo zum Resident Evil 3-Remake. Diese und viele weitere Themen gibt es in unserem Video.

Wöchentliche Gaming-News mit Sidequest