Game Charts – Autobahn-Polizei Simulator 2 kontrolliert PS4-Charts (KW 08.2020)

Auch in dieser Woche präsentieren wir euch zusammen mit GFK Entertainment die Game Charts der Woche 17.02.2020 – 23.02.2020. Das Tempolimit ist erstmal wieder vom politischen Tisch verschwunden und schon darf die Autobahn-Polizei wieder an den Start gehen, um alle Verkehrssünder zu erwischen. In den offiziellen deutschen PS4-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, machen die Ordnungshüter einen prima Job, der sie bis an die Spitze der Hitliste führt.

Die Autobahn-Polizei kontrolliert die PlayStation 4-Charts

Hinter dem Autobahn-Polizei Simulator 2 rangieren Vorwochensieger GTA V in der Premium Edition sowie der Sandbox-Titel Dreams. Eine Mischung aus munterer Monsterhatz und atmosphärischem Kopfgeldjäger-Western ist Hunt: Showdown, das sich zum Auftakt auf der PlayStation die vierte Position ergattert. Die Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle Limited Edition feiert derweil das zehnjährige Jubiläum zweier Action-Klassiker und debütiert auf Rang fünf. Auf der Xbox One ist sogar der vierte Platz drin. Außerdem besetzen GTA V, Darksiders Genesis und Call Of Duty: Modern Warfare das Podium.

Auf dem PC, der Nintendo Switch und dem Nintendo 3DS gibt es in dieser Woche allerdings keine Neueinsteiger. Stattdessen dominieren weiterhin Anno 1800, Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing: New Leaf – Welcome Amiibo Selects.

