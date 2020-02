Ever Forward – My Time At Portia-Entwickler kündigen neues Projekt an

Das chinesische Entwicklerstudio Pathea Games kündigte vor kurzem ihr neues 3D-Puzzle-Adventure-Projekt Ever Forward an. Es soll voraussichtlich im Sommer 2020 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Auf Steam kann man das Spiel bereits der Wishlist hinzufügen und soll ab Mai 2020 erhältlich sein. Manche könnten das Projekt noch unter dem Namen “Protoform” kennen, wozu vor etwa zwei Jahren schon einmal eine Demo erschienen war.

Das erwartet euch in Ever Forward

In diesem Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Maya, die verloren zwischen Realität und Fantasie umher irrt. Auf eurem Weg deckt ihr nach und nach durch Lösen von verschiedenen Rätseln das Mysterium ihrer Vergangenheit auf und lüftet die dunklen Geheimnisse, die sie umgeben.

Die Puzzle fordern eure Beobachtungsgabe und Logik während ihr euch laufend, springend und teleportierend durch de 3D-Welt bewegt. Ebenso finden sich Schleich- und Gravitationselemente im Gameplay wieder.

Wer sich zuvor schon einmal einen Einblick in die Arbeit des Entwicklerstudios verschaffen möchte und My Time At Portia nicht kennt, für den haben wir hier unseren ausführlichen Test dazu.

Quelle: Pathea Games