Epic Games Store – Nächstes Spiel kostenlos

Seit Sommer des vergangenen Jahres verschenkt Entwickler Epic Games im hauseigenen Store jede Woche aufs neue Spieletitel. Auch diese Woche dürfen sich Account-Inhaber über den nächsten kostenfreien Titel freuen.

Erkundungsspiel kostenlos im Epic Games Store

Ab sofort können sich alle Interessierten das Abenteuer InnerSpace kostenfrei sichern. Wie üblich steht euch das Angebot eine Woche lang zur Verfügung. In InnerSpace erkundet ihr das sogenannte Inverversum, taucht durch die Ozeane und fliegt durch die Lüfte. Das Spiel ist ursprünglich im Januar 2018 veröffentlicht worden und ist außerhalb des Angebotes zu einem Preis von knapp 20 Euro zu haben. Wie Üblich gab Epic Games ebenfalls bekannt, welche Spiele in der kommenden Woche kostenlos angeboten werden. Ab dem 5. März könnt ihr euch so GoNNER sowie Offworld Trading Company ohne zusätzliche Kosten herunterladen.

Quelle: Epic Games Store