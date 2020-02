Plague Inc. – Virus-Spiel in China verboten

Ndemic Creations haben in einem Statement bekannt gegeben, dass ihr derzeit sehr erfolgreiches Strategiespiel Plague Inc. in China vom Markt genommen werden musste. Ihnen wurde nahegelegt, dass ihr Spiel laut der Cyberspace Administration of China Inhalte enthält, die illegal sein sollen. Somit musste es aus dem China AppStore entfernt werden.

Plague Inc. wegen des Coronavirus in China verboten?

Das Strategiespiel, welches ursprünglich bereits 2012 erschien, scheint derzeit in aller Munde zu sein, wohl nicht zuletzt durch den Coronavirus. Im Spiel selbst geht es nämlich darum, mithilfe eines Virus die gesamte Menschheit auszulöschen. Dabei wird die Verbreitung eines Krankheitserregers realistisch simuliert. Somit erfüllt das Spiel auch einen lehrreichen Effekt. Dies scheint China jedoch nicht so zu sehen. Ndemic Creations weisen jedoch in ihrem Statement darauf hin, dass vom Coronavirus in der Mitteilung keine Rede ist. Ob dies also der wahre Grund ist, wieso für China ein Verbot für das Spiel ausgesprochen wurde, ist nicht offiziell. Ndemic Creations veröffentlichten vor kurzem ihr zweites Spiel Rebel Inc. für die mobilen Geräte. Plague Inc, ist seit August letzten Jahres für die Switch erhältlich.

Quelle: Ndemic Creations