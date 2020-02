Warframe – Lotus hält Einzug in Super Smash Bros Ultimate

Nachdem Warframe bereits eine recht große Community auf der Switch vereinen konnte, streckt das Spiel nun weiter seine Fühler aus. Space Mom kommt zu Smash Bros.

Obwohl Digital Extremes sein eigenes kleines Fighter Minigame hat, haben sich die Entwickler nicht die Gelegenheit entgehen lassen, in einem anderen Fighter Präsenz zu zeigen. Genauer gesagt wird Lotus aka Space Mom in Smash Bros erscheinen.

Ab dem 28. Februar wird in einem fünftägigen Event wird neben Lotus auch ihre aktuelle transformierte Version, Natah, als erweiterbarer Geist verfügbar sein. Dieses Crossover ist das erste Mal, dass ein Charakter aus dem F2P Shooter in einem Nintendo Spiel erscheint.

Mit diesem Auftritt besteht zum einen die Möglichkeit, dass mehr Spieler vielleicht einen Blick auf den beliebten Space Ninja Shooter werfen. Auf der anderen Seite könnten aber aber vielleicht auch noch mehr Charaktere aus dem Spiel ihren Weg zu Smash finden, dann vielleicht sogar als vollwertige Charaktere.

Wake up, Tenno! Lotus is joining #SmashBrosUltimate as a Spirit!

Unlock her during the “Spirits in Black” event starting Feb. 28. pic.twitter.com/8oXzY1t4jg

— WARFRAME (@PlayWarframe) February 26, 2020