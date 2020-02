Playstation Plus – Mit diesen Spielen könnt ihr im März 2020 rechnen

Nachdem wir bereits gestern die neuen Xbox Spiele für Games with Gold vorgestellt haben, präsentieren wir euch heute die Playstation Plus Spiele. Erneut sind wieder zwei Hochkaräter mit dabei, die dieses Mal unterschiedlicher kaum sein könnten.

Passend zum Kinofilm: Sonic nun bei Playstation Plus

Eins der PS Plus Spiele ist Sonic Forces. Erneut müsst ihr euch gegen Dr. Eggman stellen. Mithilfe des mysteriösen neuen Bösewichts erobert der Scherge fast die ganze Welt. Als moderner Sonic bereist ihr die 3D-Welten, aber auch als Classic-Sonic rast ihr durch 2D-Areale. Neu ist hier der Charakter-Editor, mit dem ihr euren ganz eigenen Helden kreieren könnt. Das zweite Spiel im Programm ist Shadow of the Colossus. Das Remake zum PS2-Hit besticht durch eine überarbeitete Optik und dem immer noch frisch gebliebenen Gameplay. Riesige Kreaturen durchstreifen das Land, nur mit Schwert und Bogen bewaffnet gilt es alle Kolosse zu finden. Die beiden Spiele sind vom 03.03 bis zum 06.04 verfügbar. Bis ihr diese “kostenlos” herunterladen könnt, solltet ihr noch in den nächsten Tagen die aktuellen Spiele herunterladen. Dabei handelt es sich um Sims 4, Bioshock: The Collection und dem VR-Game Firewall: Zero Hour.

Angebot PlayStation Plus Mitgliedschaft | 3 Monate | deutsches Konto | PS4 Download Code Mit PlayStation Plus Mitgliedschaft 3 Monate, erhalten Sie monatlich exklusive Rabatte im PlayStation Store und ausgewählte Spiele ohne zusätzliche Kosten.

Das Herunterladen ist einfach. Nachdem Sie den Kauf abgeschlossen haben, erhalten Sie einen Link auf der Bestellbestätigungs-Seite mit genauen Informationen zum Download. Dieser Link ist auch in Ihrer Spiele & Software Bibliothek gespeichert.

Preis pro Monat: € 8.33

Deine Freunde haben gerade keine Zeit und du hast keinen Bock auf Single-Player? Dann stürze dich mit PlayStation Plus in's Abenteuer Online-Multiplayer.

Hol dir jeden Monat 2 Spiele für PS4 ohne zusätzliche Kosten. Und sie gehören dir, solange du Mitglied bist.

Quelle: Playstation.Blog