Mortal Kombat 11 – Spawn wird dem Roster hinzugefügt

Beat’em up-Spieler dürfen sich im kommenden Monat über einen neuen Kämpfer freuen. Über Twitter bestätigte man nun den Release des neuen Helden.

Spawn bald in Mortal Kombat 11 spielbar

So postete der Erfinder hinter dem Charakter Spawn, Todd McFarlane, unlängst auf Twitter ein Bild einer neuen Actionfigur. Diese zeigte den Comic-Helden im Mortal Kombat-Design. Dabei schrieb der Spawn-Schöpfer zudem, dass dieser im März ebenfalls im Spiel vertreten sein wird. Konkreter wurde dann der offizielle Twitter-Account von Mortal Kombat 11. Dieser antwortete auf den Tweet von McFarlane, dass man sich auf den neuen spielbaren Charakter ab dem 8. März freuen dürfte. Spawn soll dann gleichzeitig der sechste sowie letzte DLC-Charakter für das Beat’em up sein. Mortal Kombat 11 erschien im März des vergangenen Jahres für PC, PlayStation 4, Xbox One sowie Nintendo Switch.

Quelle: Mortal Kombat 11 via Twitter