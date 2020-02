Baldur’s Gate 3 – Early Access startet Ende 2020

Im Rahmen einer Investorenkonfenrez gab Hasbro in diesen Tagen weitere Details zum Start von Baldur’s Gate 3 bekannt.

Early Access geplant

Wie das Unternehmen unlängst auf der New York Toy Fair mitteilte, arbeite man derzeit an sieben Spielen zu Dungeons and Dragons. Zwei davon sollen sogar noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, dazu gehören Baldur’s Gate 3 als auch Dark Alliance. Alle weiteren Titel werden jährlich bis 2025 erscheinen.

Baldur’s Gate selbst soll dabei gegen Ende 2020 auf Steam in den Early Access starten und so zunächst in einer Vorabversion auf den Markt kommen. Wie final diese Fassung dann jedoch sein wird, bleibt zunächst abzuwarten.

Die nächsten Infohappen zum Rollenspiel sind dann spätestens zur diesjährigen E3 zu erwarten.

Quelle: DSO Gaming