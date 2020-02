Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 09.2020

In dieser Woche steht der Release eines von Animefans lang ersehnten Titels an. Doch auch abseits des glatzköpfigen Helden gibt es diese Woche einige Spiele, die wir euch in unserer Releasevorschau präsentieren möchten.

One Punch Man, Conan und Zero in der Releasevorschau

Am 28. Februar kommt mit One Punch Man A Hero Nobody Knows ein Animeprügler, den Fans heiß erwarten. Reiht er sich in die Liste der mittelmäßigen Animespiele ein oder kann er überzeugen? Dann wäre da noch Conan Chop Chop, welches ursprünglich als Aprilscherz begann, sich dann jedoch als vollwertiges Spiel herausstellte. Mit der Mega Man Zero/ZX Legacy Collection erscheinen außerdem gleich 6 Retrospiele in einem Paket. Diese und weitere Releases haben wir in unserem Video für euch zusammengefasst.