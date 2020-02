Grounded – Survival-Titel von Obsidan kommt 2021

Mit Grounded stellte The Outer Worlds-Entwickler Obsidian Entertainment zuletzt ein neues Survival-Projekt mit Koop-Elementen vor. Nun wurde man konkreter bezüglich des Releasedatums und kündigte an, dass interessierte Spieler noch in diesem Jahr Hand anlegen können.

Grounded startet bald in den Early Access

So soll der Koop-Survival-Titel zwar erst 2021 erscheinen, Spieler werden vorab aber dennoch die Möglichkeit erhalten den Titel anzuspielen. So soll es noch im Frühjahr des laufenden Jahres einen Early-Access-Start geben. Hier wird dann knapp 20 Prozent der Kampagne sowie die drei Maps Grasland, Hecke und der “Dunst” spielbar sein. Zudem stehen euch in der Vorabversion ebenfalls Crafting, Basenbau sowie Single- als auch Koop-Gameplay zur Verfügung. Mit der Vollversion halten dann im kommenden Jahr ebenfalls noch Erfolge und Karten von Steam sowie natürlich zusätzliche Inhalte Einzug ins Spiel. Konkretere Termine für den Release oder den Early-Access-Start gab Entwickler Obsidian Entertainment vorerst nicht bekannt.

Quelle: Windows Central