Star Wars Battlefront – EA hat angeblich ein Next-Gen Spin-Off gecancelt

Scheinbar befand sich ein neues Spiel im Star Wars Universum in Entwicklung. Dieses sollte passend zum Launch der neuen Next-Gen Konsolen erscheinen. Heraus gehen diese Infos aus einem Kotaku-Bericht, indem mehrere Quellen zitiert wurden, die anonym bleiben wurden. Der Verfasser, Jason Schreier, gilt jedoch als recht zuverlässiger Branchen-Insider. Dem Bericht zufolge stoppte EA die Entwicklung jedoch vorzeitig, da der Zeitplan nicht eingehalten werden konnte. Zudem schien auch die Entwicklung holprig verlaufen zu sein.

EA plante ein Open-World Star Wars Battlefront

Das Projekt fand unter dem Code-Namen “Viking” statt. EA Vancouver war zunächst mit der Entwicklung beauftragt worden. Nach einiger Zeit aber wurde das Spiel in die Hände von Criterion Games übergeben. Diese wurden eigentlich durch diverse Burnout und Need for Speed Ableger bekannt, unterstützten intern aber auch zuletzt die Entwicklung von Star Wars: Battlefront 2 und Battlefield: Hardline. Dem Publisher wurde jedoch klar, dass das Spiel keine konkrete Richtung verfolgte. Somit dürfte nicht nur der Zeitplan ein Problem gewesen sein, auch die Projektausrichtung schien nicht zufriedenstellend zu sein. Das dürfte auch begründen, weshalb EA das nicht einfach nach hinten verschoben hat, sondern komplett auf Eis legte. Criterion Games arbeitet derweil wieder an der Need for Speed Reihe, was ihr in einem anderem Artikel nachlesen könnt.

Leider sind die Infos über das Game sehr dürftig. Es soll sich aber um ein Open-World-Loot-Shooter im Star Wars Battlefront Kosmos gehandelt haben. Auch wenn dieses Spiel nicht erscheinen wird, sind andere Star Wars Spiele in Planung. Zum einen ist ein Nachfolger von Jedi: Fallen Order in der Mache. Laut Kotaku befände sich aber auch noch ein kleineres und eher ungewöhnlicheres Spiel innerhalb dieses Settings in der Entwicklung. An diesem werkeln die Leute von EA Motive. Da es sich aber insgesamt trotzdem um unbestätigte Berichte handelt, solltet ihr diese Infos noch mit Vorsicht genießen.

Angebot Star Wars Battlefront II | PlayStation 4 Erleben Sie ein neues Battlefront-Erlebnis aus der erfolgreichsten Star Wars-HD-Spielereihe aller Zeiten

Quelle: Kotaku