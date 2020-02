Sidequest – Die Gaming-News vom 23. Februar 2020

In dieser Ausgabe unserer Gamingnews Sidequest geht es um die Playstation 5. Eine Menge wissen wir über Sonys Konsole bislang noch nicht, dennoch kommen nach und nach immer mehr Infos ans Tageslicht. Demnach soll die PS5 deutlich mehr kosten als ursprünglich angenommen, da sie ein neues Kühlsystem beinhalten soll. Des weiteren besprechen wir eine mögliche Switch-Portierung von Biomutant, welche Projekte Alan Wake- und Control-Entwickler derzeit am Start hat und welche neuen Spiele es in den Xbox Game Pass geschafft haben.

Wöchentliche Gaming-News mit Sidequest