Xbox Series X – Mehr Realismus und bessere Effekte dank GDDR6 Arbeitsspeicher?

In einem Interview mit Gamingbolt sprachen die Entwickler von The Falconeer über die Xbox Series X. Dabei verloren sie auch ein paar Worte über die technischen Aspekte der Next-Gen-Konsole. Hierzu konnten wir uns bisher nur auf einige angebliche Leaks beziehen, da Microsoft und Sony die technischen Aspekte der kommenden Konsolen noch sehr stiefmütterlich bespricht. Die Leute von Wired Productions jedenfalls äußerten sich in dem Gespräch äußerst positiv über die Leistung der neuen Xbox.

Die Xbox Series X ähnelt einem PC

Ganz konkret erwähnte die Entwickler dabei den GDDR6 Arbeitsspeicher. Dieser würde zu besseren Simulationen führen und außerdem könne man komplexere Effekte viel öfter hintereinander einsetzen. Auch in Bezug auf die Entwicklung bringe dies Vorteile mit sich. So habe man auf dem PC die Möglichkeit Gegner und Effekte quasi in Echtzeit zu erstellen. Auf der Konsole habe man diese bisher vorgefertigt irgendwo zwischenlagern müssen. Diese Barriere würde der neue Arbeitsspeicher nun wahrscheinlich aufheben. Dies würde insgesamt auch zu mehr Realismus führen. The Falconeer wird dieses Jahr für Xbox One und PC erscheinen. Angesichts dieser Aussagen klingt ein Release für die Series X nicht ganz unwahrscheinlich. Sony Fans müssen sich an dieser Stelle keine Sorgen machen, auch die PS5 soll wohl auf einen GDDR6 Arbeitsspeicher setzen. Wir hoffen in den nächsten Monaten endlich offizielle Details darüber zu erhalten.

Quelle: Gamingbolt