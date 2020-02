Animal Crossing: New Horizons – Kostenfreie Inhalte auch nach Launch

Mit der gestrigen Nintendo Direct, die sich rund um das Thema Animal Crossing: New Horizons drehte, gab Nintendo unter anderem einen Ausblick auf die Unterstützung nach dem Release im März 2020.

Events und weitere Inhalte für Animal Crossing: New Horizons geplant

So kündigte man unlängst an, dass die Spieler auch nach dem Launch mit frischen Inhalten sowie besonderen Events versorgen werden. Bezüglich der Events wurde Nintendo weitaus konkreter. So plane man diverse saisonale Inhalte, mit denen man zum Osterfest bereits starten werden. So kündigte der japanische Konzern gestern ebenfalls an, direkt zum Launch am 20. März ein Update zu veröffentlichen, welches Content für den “Bunny Day” bereitstellt. Dieses Event soll dann im April starten und eure Insel eine österliche Atmosphäre verleihen. In regelmäßigen Abständen warten auch zukünftig vollkommen kostenlos neue Inhalte auf die Spieler. Die vollständige Nintendo Direct könnt ihr euch in folgenden noch einmal zu Gemüte führen:

Animal Crossing: New Horizons erscheint am 20. März 2020 exklusiv für Nintendo Switch.

Quelle: Nintendo Direct