Captain Tsubasa: Rise of New Champions – Story-Modus angekündigt

Bandai Namco hat eine Story-Kampagne für das Anime-Spiel Captain Tsubasa: Rise of New Champions angekündigt.

Kampagne erzählt Anime nach

Das Anime-Fußballspiel Captain Tsubasa: Rise of New Champions soll einen vollwertigen Story-Modus spendiert bekommen. Die Geschichte ist dabei an die Serie angelehnt und umfasst die Handlung rund um Tsubasa Ozora – der “Tsubasa Episode”. Inhaltlich werden Spieler das gesamte National Middle School Turnier und noch weitere “spannende Spiele und Original-Teile der Geschichte” nacherleben können.

Die Story wird demnach viele bekannte Gesichter wieder aufleben lassen, darunter Tsubasas Rivalen, die Tachiban-Zwillinge, Hikaru Matsuyama und Kojiro Hyuga. Abseits davon verspricht der Publisher je nach Spielverlauf einige Überraschungen und neue Storywendungen, zu denen man sich aber noch bedeckt hält.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions wird noch in diesem Jahr für PlayStation 4, Switch und PC erscheinen

