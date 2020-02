Sidequest – Die Gaming-News vom 16. Februar 2020

In der dieswöchigen Sidequest besprechen wir unter anderem eine eventuelle Entwicklung von Tales of the Borderlands 2. Der erste Teil erschien vor 6 Jahren und nun, da Telltale Games wiederbelebt wurde, scheint ein Nachfolger sehr wahrscheinlich. Außerdem geriet Google diese Woche stark in die Kritik, da die kostenlose Version ihres Streamingdienstes Stadia immer noch nicht, wie eigentlich versprochen, zur Verfügung steht. Des weiteren geht es um Season 3 von Dragon Ball FighterZ, wie es um Ubisofts Piratenabenteuer Skull & Bones steht und es Mikrotransaktionen in Animal Crossing New Horizons geben wird.

Wöchentliche Gaming-News mit Sidequest