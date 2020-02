PlayStation – Community-Foren werden eingestellt

Bislang war es Nutzern der Heimkonsolen aus dem Hause Sony bei Problemen nicht nur möglich auf Hilfeseiten zurückzugreifen auch die Community-Foren standen Spielern jederzeit offen. Dies soll sich allerdings noch im Februar ändern.

PlayStation Foren bald nicht mehr nutzbar

So meldet sich Sony unlängst mit einer offiziellen Erklärung zu Wort und gab zu verstehen, dass man die Community-Foren in Kürze einstellen werde. Hier heißt es konkreter, dass Spieler zukünftig vermehrt auf die sozialen Medien wie Twitter, Facebook und Instagram zurückgreifen können. Auch der PlayStation Blog kann beim Autausch jederzeit weiterhelfen. Die Foren selbst soll es ab dem 27. Februar 2020 dann schlussendlich nicht mehr geben. In diesem Zusammenhang sollen dann ebenfalls alle bisherigen Blogbeiträge gelöscht werden. Im weiteren Verlauf bedankte Sony sich zudem für die Nutzung der Foren und fügt an, dass man sich zukünftig freue diesen Austausch auf den sozialen Kanälen fortzusetzen.

Quelle: Playfront