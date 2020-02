Gwent: The Witcher Card Game – Bald auch auf Android

Gwent: The Witcher Card Game erfreut sich, auch durch den Durchbruch der Netflix-Serie, steigender Beliebtheit und konnte bisher auf PC, IOS, Playstation 4 und Xbox One gespielt werden. Am 24. März 2020 soll das Ganze nun auch auf Android Geräten verfügbar werden. Spielen könnt ihr das TCG komplett kostenlos, jedoch wie man es von vielen Mobile Games gewöhnt ist, mit Ingame-Käufen.

Im Dezember vergangenen Jahres kündigte CD Projekt allerdings die Einstellung des Supports der Konsolenvarianten an, da sich die anderen Versionen als beliebter herausstellten. Wer seine Daten dennoch behalten möchte, kann seinen Spielstand über GOG auf den PC oder eine der mobilen Varianten noch bis zum 09. Juni 2020 transferieren. Für die Androidversion ist die Vorregistrierung über den Google Play Store bereits seit kurzem möglich.

Gwent: The Witcher Card Game wartet mit netten Features auf

Nutzer des Android Games werden in der Lage sein sich über Crossplay mit Spielern auf PC oder IOS zu messen. Ebenso wird es möglich sein seinen Spielstand über GOG zu sichern und auf den verschiedenen Plattformen mit demselben Savegame zu zocken.

Für die Androidversion wurde das Spiel noch einmal überarbeitet und dem portablen Format neu angepasst. Wer sich für das Spiel vorregistriert bekommt von CD Projekt übrigens einen exklusiven Imperial-Golem-Avatar geschenkt, welcher direkt nach der Installation zur Verfügung steht. Ein Blick lohnt sich also.

Quelle: CD Projekt