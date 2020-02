Capcom – Neues CapcomVS-Spiel in Arbeit?

Offenbar werkelt Capcom hinter verschlossenen Türen an einem neuen CapcomVS-Spiel.

Marvel vs Capcom in Arbeit?

Darauf lässt nun zumindest die Aussage eines Synchronsprechers schließen. So schrieb Brian Hanford, seines Zeichens die Stimme von V in Devil May Cry 5, auf Twitter, dass er sich sehr auf das nächste CapcomVS-Spiel freue. Zudem fügte er an, dass man neue Charaktere zu erwarten habe, die uns jedoch sehr vertraut vorkommen würden. Um welche Reken es sich hierbei konkret handelt, lässt sich letztlich nur spekulieren.

Eine offizielle Ankündigung seitens Capcom steht derzeit noch aus, weshalb die Meldung noch mit Vorsicht zu genießen ist.

Tweets by brihanford

Quelle: Brian Handord