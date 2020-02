Nioh 2 – Kostenlose Testversion angekündigt

Nachdem Nioh viele Spieler positiv überraschen konnte, wird auch bereits der zweite Teil sehnsüchtig von Fans erwartet. Nun wurde auf dem offiziellen Playstation-Blog angekündigt, dass es zeitweise eine kostenlose Demo-Version geben wird. In dieser soll man sich einen umfassenden Eindruck über neue Features des Spiels machen können. Allerdings ist die Testversion nur wenige Tage vor Release spielbar, weswegen man sich den Termin definitiv rot im Kalender anstreichen sollte.

Die Nioh 2 Demo umfasst drei Missionen

Die Testversion soll einen Einblick in die Charaktererstellung liefern. Diese soll sehr umfassend ausfallen und viele Möglichkeiten zur Individualisierung bieten. Ein schönes Feature ist auch, dass ihr den in der Demo erstellten Charakter auch ins Hauptspiel übertragen könnt. Dies gilt jedoch nicht für den Spielstand. Mit eurer Figur könnt ihr euch schon vor Release in drei Missionen mit dem Gameplay vertraut machen. Das Kampfgeschehen etwa wird sich umfassender gestalten, als noch im Vorgänger. So gibt es im kommenden Action-RPG nun die Yokai. Dies sind Geister, angelehnt an die japanische Mythologie. Bosse können diese etwa herbeirufen, um euch mit mächtigen Attacken zu überraschen. Aber auch als Spieler selbst kann man seinen eigenen Yokai anwenden. Diese sollen mehr Dynamik ins Kampfgeschehen bringen.

Vom 28.02 bis zum 02.03 könnt ihr die Demo spielen und euch ein Bild vom Game machen. Denn schon am 13.03.2020 erscheint Nioh 2 exklusiv für die Playstation 4. Ob das Spiel für weitere Plattformen erscheint ist nicht bekannt. Zumindest der Vorgänger erschien auch für den PC. Xbox Spieler gingen derweil leider leer aus.

Nioh 2 - Standard Edition [PlayStation 4] Meistere die Kunst der Samurai in diesem brutalen Masocore-RPG ... denn der Tod wartet bereits.

Reise in das Japan aus dem Jahre 1955, einem Ort voller Krieg. Monster und böse Geister bedrohen ein Land voller Schönheit und Gefahr.

Jage deine Feinde als abtrünniger Söldner mit der übernatürlichen Kraft des mythischen Yokai.

Entdecke die tödliche Waffen und Fertigkeiten des überarbeiteten Kampfsystems.

Spiele mit Freunden in den Multiplayer-Modi: Beschwöre deine Verbündeten im Modus "Visitors" oder schließe Level mit anderen in "Expeditions" ab.

Quelle: Playstation.Blog