The Last of Us: Part II – Auf der PAX spielbar

Gemeinsam mit Entwickler Naughty Dog hat Sony in diesen Tagen einige neue Infohappen zu The Last of Us: Part II gestreut, darunter auch die ersten öffentlichen Anspieltermine.

Kostenfreies PS4-Design erhältlich

Noch vor offiziellem Release des Stealth-Action-Games im Mai, dürfen ausgewählte Spieler Hand an The Last of Us: Part II legen. Wie das japanische Unternehmen unlängst bekannt gab, wird man auf dem diesjährigen PAX East Event im Februar eine einstündige Hands-On Demo anbieten:

Vom 27. Februar bis zum 1. März haben Besucher die Möglichkeit, „Patrouille” zu spielen, ein Gebiet zu Beginn des Spiels, in dem Ellie und Dina sich aus Jackson heraus in die Umgebung hinauswagen müssen, um Infizierte zu beseitigen. Die Demo bietet eine Stunde Gameplay und gewährt euch einen klitzekleinen Einblick in das, was euch in der Vollversion erwartet.

Abseits davon veröffentlichte Sony einige neue Konzept-Grafiken, gefolgt von einem kostenfreien PS4-Theme, das ihr euch unter Zuhilfenahme folgender Codes herunterladen könnt:

Amerika: 4FMP-BBNM-J5L3

Europa/AU/NZ/Russland/Naher Osten/Afrika/Indien: 9DEK-PKNG-N445

